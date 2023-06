Ukraine meldet Vormarsch bei Bachmut

Die Ukraine sieht sich bei der umkämpften Stadt Bachmut im Vormarsch: Es sei gelungen, eine russische Stellung in der Nähe der Stadt zu zerstören, sagte der Kommandant der ukrainischen Bodentruppen, Olexandr Syrskyj. Ukrainische Truppen hätten einen Teil der Siedlung Berchiwka nördlich der erst kürzlich von russischen Einheiten eingenommenen Stadt Bachmut in der Ostukraine zurückerobert, teilte der Chef der russischen Wagner-Söldnerarmee, Jewgeni Prigoschin, mit und bezeichnete dies als "Schande". Prigoschins Söldner hatten im vergangenen Monat Bachmut großteils erobert und ihre dortigen Stellungen an die reguläre russische Armee übergeben. Die Ukraine hatte am Montag "offensive Aktionen" in einigen Frontabschnitten bestätigt und Geländegewinne nahe der zerstörten Stadt Bachmut im Osten des Landes bekannt gegeben.

"Offensive vereitelt"

Russland will in der Region Donezk eine ukrainische Offensive vereitelt haben. Es gibt aber widersprüchliche Berichte. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sei die Offensive gescheitert. Der russische Feldkommandant Alexander Chodakowski widersprach dieser Darstellung. Bisher werde der Feind "von Erfolg begleitet", so Chodakowski.

Nach dem Bericht über eine Verwendung belgischer Waffen durch Kreml-feindliche Kämpfer in Russland hat Belgien von der Ukraine eine Erklärung gefordert. "Die Regel ist klar: Waffen, die wir an die Ukraine liefern, sind für defensive Zwecke bestimmt ", sagte der Ministerpräsident Alexander De Croo am Montag im belgischen Radio. Er forderte die Ukraine auf, "die Situation zu erklären".

