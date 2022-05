Ukraine meldet Verluste: "Der Feind rückt ein"

In der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk rückten die russischen Truppen von den Außenbezirken her weiter vor. "Leider haben wir enttäuschende Nachrichten, der Feind rückt in die Stadt ein", musste der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gaidai, im staatlichen Fernsehen mitteilen. Es gebe sehr schwere Kämpfe, die Situation sei sehr schwierig. Die Gas- und Wasserversorgung sei unterbrochen. Und die Straße sei zu "gefährlich", um Hilfsgüter zu den Tausenden Zivilisten zu bringen, die in der Stadt weiter ausharren.

Auch für die ukrainischen Soldaten des Asow-Regiments, die sich im ostukrainischen Mariupol ergeben haben, ist die Lage düster. Ihnen droht nach den Worten eines führenden Vertreters der pro-russischen Separatisten die Todesstrafe. "Wir betrachten die gefangen genommenen 2300 Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk als terroristische Organisation", sagte er. Für ihre Taten gelte die schwerste Strafe.

"Keine Krankheit"

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat unterdessen die anhaltenden Gerüchte über eine Erkrankung von Kreml-Chef Wladimir Putin dementiert. "Ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen in dieser Person Anzeichen für irgendeine Art von Krankheit oder Gebrechen sehen können", sagte er. Doch damit trat er bloß weitere Gerüchte los: Denn Putins Gesundheit ist ein Tabuthema und wird nie in der Öffentlichkeit diskutiert.