Ukraine meldet Abschuss von 38 russischen Drohnen

In der russischen Oblast Kursk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs indes ein Lager für Treib- und Schmierstoffe von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Ein Treibstofftank stehe in Flammen, teilte Gouverneur Roman Starowoit auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Niemand sei verletzt worden. Zudem teilten die Behörden in den russischen Oblasten Belgorod und Woronesch mit, dass ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien. Kursk, Belgorod und Woronesch grenzen an die Ukraine. Aus dem russischen Grenzgebiet wurden immer wieder Angriffe seitens der ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Die Ukraine selbst nimmt dazu meist nicht Stellung.

Laut ukrainischer Luftwaffe seien im Iran gefertigte Shahed-Drohnen im Süden, im Zentrum, im Westen und Nordosten der Ukraine abgefangen worden. In einigen Landesteilen habe der Luftalarm mehr als zwei Stunden gedauert. Es ist einer der schwersten russischen Drohnenangriffe der vergangenen Wochen.

