Ukraine: Mehr als 3000 tote Zivilisten

Mit jedem neuen Kriegstag in der Ukraine steigt auch die Zahl der Opfer: Die UNO zählte am gestrigen Tag 67 der russischen Angriffe bereits mehr als 3000 tote Zivilisten. Sie warnte vor noch Schlimmerem: Die tatsächliche Zahl liege wahrscheinlich viel höher, teilte das Büro der Hohen Kommissarin für Menschenrechte mit. Die meisten Opfer seien durch Sprengkörper getötet worden, etwa bei Raketenangriffen oder Luftschlägen.

Aber auch die russische Seite muss immer höhere Verluste hinnehmen: Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, sei es wahrscheinlich, dass ein Viertel der eingesetzten 120 Bataillone mittlerweile kampfunfähig sei, Auch die russischen Eliteeinheiten wie die Luftlandetruppen hätten erhebliche Verluste erlitten, so das britische Verteidigungsministerium. "Es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis Russland diese Truppen wieder aufstellen kann."

Auch die Zahl der Kriegsflüchtlinge wächst: Mehr als 5,5 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen (UN) bereits aus der Ukraine geflohen. Rund die Hälfte der Geflohenen – über drei Millionen ukrainische Flüchtlinge – kamen laut UNHCR in Polen an.

Unterdessen spitzt sich die Lage in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol bedrohlich zu: "Die Situation wird immer mehr zur humanitären Katastrophe", sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk.

In dem umkämpften Stahlwerk halten sich neben ukrainischen Kämpfern weiter auch Zivilisten auf. Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente gehen dort immer mehr zur Neige. Die Evakuierungsversuche gerieten wegen der neuen russischen Angriffe einmal mehr ins Stocken. Russland hat nach ukrainischen Angaben auch nicht-militärische Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Im Gebiet Dnipropetrowsk wurde ein großes Getreidelager zerstört.

Ein Nazi-Vergleich des russischen Außenministers Sergej Lawrow hat vor allem in Israel für Empörung gesorgt. Die Regierung in Jerusalem verlangte eine Entschuldigung und bestellte den russischen Botschafter zum Gespräch ein. Lawrow hatte am Sonntagabend im italienischen Fernsehen die russische Kriegsbegründung wiederholt: In der Ukraine seien Nazis am Werk, und suggerierte, dass auch Adolf Hitler jüdische Wurzeln gehabt habe. "Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind", sagte Lawrow.