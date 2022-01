Ukraine-Krise: London wirft Kreml "Komplott" vor

"Uns liegen Informationen vor, die darauf hindeuten, dass der Kreml versucht, eine pro-russische Führung in Kiew zu etablieren, während sie erwägt, ob sie in die Ukraine einmarschieren und sie besetzen soll", hieß es am Samstagabend in einer Mitteilung des Außenministeriums in London.

Als möglicher Kandidat für die Führungsposition in der Regierung in Kiew wird der frühere ukrainische Abgeordnete Jewhenij Murajew genannt. Der von London als potenzieller Moskauer Statthalter genannte Kandidat steht aber seit 2018 auf einer russischen Sanktionsliste. Murajew sagte der Zeitung "Observer", das britische Außenministerium scheine verwirrt zu sein.

"Es wird sehr schwerwiegende Konsequenzen geben, wenn Russland diesen Schritt unternimmt", sagte der britische Vize-Premier Dominic Raab gestern. "Wir werden das Komplott des Kremls nicht tolerieren, eine pro-russische Führung in Kiew zu installieren", twitterte die britische Außenministerin Liz Truss.

Verbindungen nach Österreich

Als moskaufreundliche Führer genannt wurden vom britischen Außenministerium neben Murajew auch vier Politpensionisten aus der Ära des 2014 nach Russland geflohenen Präsidenten Viktor Janukowitsch, darunter zwei ehemalige Spitzenbürokraten, die in der Vergangenheit enge Beziehungen nach Wien pflegten.

Andrij Kljujew, ehemals mächtiger Chef von Janukowitschs Präsidentschaftskanzlei, hielt seinerzeit gemeinsam mit seinem Bruder Serhij über die SLAV AG in Wien Unternehmensbeteiligungen. Und auch Ex-Premier Mykola Asarow, dessen Familie Immobilien in Wien und Mariazell besaß, hielt sich vor dem Machtwechsel in Kiew Ende Februar 2014 wiederholt in Österreich auf. Später wurde der Ex-Premier bei seiner Klage gegen EU-Sanktionen vom Wiener Anwalt Gabriel Lansky vertreten.

Deutscher Offizier muss gehen

Unterdessen musste ein hochrangiger deutscher Offizier seinen Posten räumen, weil er Sympathien für den russischen Staatschef Wladimir Putin geäußert hatte: Der Inspekteur der deutschen Marine, Kay-Achim Schönbach, sagte bei einem Besuch in Indien: "Was Putin wirklich will, ist Respekt auf Augenhöhe." Und man solle ihm diesen Respekt auch geben, "da er ihn vermutlich auch verdient". Zudem sagte Schönbach, dass "die Halbinsel Krim für die Ukraine weg ist, sie wird nicht zurückkommen". Das aber widerspricht der offiziellen Position Berlins.