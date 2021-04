Ukraine-Krise: Druck auf Russland wächst

"Wenn Russland nichts zu verbergen hat, könnte es leicht erklären, welche Truppen wohin bewegt werden und zu welchem Ziel", twitterte sie am Samstag. Moskau konterte, dass es für Truppenbewegungen auf seinem Gebiet niemandem Rechenschaft schuldig sei.

Deutschland kritisierte zudem, dass Russland am Samstag nicht an einer Sitzung der "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (OSZE) teilgenommen habe. In Wien sollte über die jüngste Eskalation der Lage diskutiert werden.