Die USA ändern ihren Kurs in der Ukraine-Krise. Präsident Joe Biden plant für den Fall einer russischen Invasion, die östliche Flanke der NATO mit Truppen und Kriegsschiffen zu verstärken. Ein Treffen des US-Präsidenten mit seinen militärischen Beratern auf "Camp David" brachte die Wende. Pentagon-Chef Lloyd Austin und Joint Chiefs of Staff Mike Miller präsentierten Biden eine Reihe an Möglichkeiten, auf einen russischen Einmarsch in der Ukraine zu reagieren. Erwogen wird nun die Verlegung