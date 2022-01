Ukraine-Krise: Amerikas Strategie soll den drohenden Krieg verhindern

Die USA versuchen mit der Alarmbereitschaft von 8500 Soldaten für eine Verlegung nach Europa das Heft des Handelns in der Ukraine-Krise zurückzugewinnen. Die Kurskorrektur soll eine diplomatische Lösung wahrscheinlicher machen.

Jetzt soll Wladimir Putin raten: wie viele Truppen die USA tatsächlich vor seiner Haustür stationieren, ob Nord Stream 2 je in Betrieb genommen und Russland aus dem internationalen Dollar-Raum ausgeschlossen wird. Und wie kostspielig die Besetzung der Ukraine wäre. Und Washington lässt den russischen Präsidenten warten – auf die zuletzt bei den Gesprächen zwischen US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Kollegen Sergei Lawrow in Genf versprochene Antwort auf den Forderungskatalog Putins. Dieser steht in zwei Entwürfen zu Sicherheitsabkommen. Darin verlangt Russland eine Zusicherung, dass die NATO weder die Ukraine noch andere Ex-Sowjetrepubliken aufnehmen wird, die USA und ihre Verbündeten keine militärischen Stützpunkte in Nicht-Bündnisstaaten installieren und alle NATO-Truppen auf die Positionen vor dem Beginn der Osterweiterung zurückgezogen werden.

Gemeinsame Lösung

Außenpolitische Analysten verstehen die Einkesselung der Ukraine durch mehr als 100.000 Soldaten als Druckmittel. Der Westen versucht darauf mit der Präsentation einer geschlossenen Front zu reagieren. Dazu dienten die Bilder der Videokonferenz Joe Bidens aus dem Weißen Haus mit den Verbündeten in Europa vom Montagabend. "Die Führer haben den gemeinsamen Wunsch nach einer diplomatischen Lösung unterstrichen", hieß es anschließend. Sie hätten "massive Konsequenzen und ernste wirtschaftliche Kosten für Russland" bei einer möglichen Invasion diskutiert. "Und eine Verstärkung der Ostflanke." Kurz darauf verlieh das Pentagon der Botschaft an Moskau mit der Bestätigung Nachdruck, dass die USA 8500 Soldaten in "erhöhte Alarmbereitschaft" versetzt hätten.

Der ehemalige US-Botschafter in Moskau, Michael McFaul, erkennt in dem Aufbau eigener Positionen einen Weg, Putin das Heft des Handelns aus der Hand zu nehmen. Ferner lobt der Diplomat und Russland-Experte die ungewöhnliche Mischung aus öffentlicher Diplomatie, ausposaunten Geheimdiensterkenntnissen und freimütigen Einschätzungen. Indem Biden öffentlich über die Erwartung eines Einmarsches spreche, die Briten vor einem "Blitzkrieg" warnten und geheimdienstliche Aufklärung des russischen Aufmarschs öffentlich gemacht würde, zwinge dies Putin in die Defensive. "Bidens Team spielt seine Karten sehr effektiv", meint McFaul.

Chinas Spiele nicht behindern

Gleichzeitig telegrafierte der US-Präsident in seiner Pressekonferenz vergangene Woche bereits einen zentralen Punkt, der in der schriftlichen Antwort stehen dürfte. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine der NATO beitritt, ist in naher Zukunft nicht sehr wahrscheinlich", erklärte Biden. Ferner versicherte Biden, dass es keine Pläne gebe, Offensivwaffen auf dem Gebiet der Ukraine zu stationieren. Putin wird sich aus Sicht von Analysten zügig überlegen müssen, ob ihm dies in schriftlicher Form als Zusicherung reicht. Denn gewiss will er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping nicht mit einer Invasion während der Olympischen Spiele verärgern.

Macron vermittelt – Moskau macht Militärübungen

Im angespannten Ukraine-Konflikt will nun auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Weg der Deeskalation vorschlagen. Ein Gespräch der beiden soll in den kommenden Tagen stattfinden, wie es aus Élyséekreisen hieß, nach Kremlangaben soll es noch bis Ende der Woche über die Bühne gehen. Macron sieht noch immer Raum für Diplomatie.

Die Europäische Kommission ist inzwischen in ihrer Vorbereitung möglicher Maßnahmen gegen Russland auf einem guten Weg. Die entsprechende Arbeit sei weit fortgeschritten, sagt ein EU-Sprecher vor Journalisten.

Unterdessen hielten mehr als 1000 russische Panzersoldaten Übungen ab. Sie dienten der Überprüfung der Gefechtsbereitschaft, teilte das Verteidigungsministerium mit. 100 Einheiten seien dabei im Moskauer Gebiet eingesetzt worden. Auch auf der von Russland einverleibten Halbinsel Krim im Schwarzen Meer hätten Panzer mehrere Schießübungen absolviert, hieß es.