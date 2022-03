Ukraine-Krieg bringt die USA und Venezuela einander wieder näher

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschüttert nicht nur die europäische Sicherheitsarchitektur in ihren Grundfesten, die Schockwellen von Putins Aggression sind bis nach Lateinamerika zu spüren. Denn dort ist plötzlich möglich, was vor wenigen Wochen noch undenkbar erschien – eine Annäherung zwischen den USA und der sozialistischen Regierung von Venezuela.