Ukraine-Krieg: Bereits zehn Millionen Menschen in die Flucht getrieben

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind nach UNO-Angaben mittlerweile bereits zehn Millionen Menschen in die Flucht getrieben worden. Diese Menschen seien entweder an andere Orte innerhalb der Ukraine oder außerhalb des Landes geflüchtet, twitterte der Chef des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR), Filippo Grandi, am Sonntag. Knapp 3,4 Millionen Menschen sind demnach vor dem Krieg in andere Staaten geflohen.

Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar kommen täglich Zehntausende in den westlichen Nachbarländern der Ukraine an, vor allem in Polen. 90 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. Ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren können zum Militär eingezogen werden und dürfen das Land nicht verlassen.

Geflüchtete Kinder gefährdet

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF warnte, dass unter den Kriegsflüchtlingen im Ausland rund 1,5 Millionen Kinder seien. Die Gefahr, dass diese Kinder Opfer von Menschenhändlern werden, sei "real und nimmt zu".

Vor dem russischen Angriff lebten in der Ukraine 37 Millionen Menschen in den von der Regierung in Kiew kontrollierten Regionen. Ausgenommen von dieser Zählung sind die von Russland im Jahr 2014 annektierte Krim-Halbinsel und die prorussischen Separatistengebiete im Osten.

Hyperschallrakete eingesetzt

Die Kämpfe in der Ukraine sind am Wochenende ausgeweitet worden, die russische Armee hat nach eigenen Angaben gestern erneut eine Hyperschallrakete eingesetzt. Am Samstag hatte Russland das erste Mal seit Beginn des Krieges über den Einsatz seiner neuen ballistischen Luft-Boden-Rakete "Kinschal" berichtet.

Die ukrainische Seite sprach von Angriffen auf verschiedene Städte und auch Toten in der Nacht auf Sonntag. Vor allem die Lage in der umkämpften Hafenstadt Mariupol blieb katastrophal, nach Angaben des Stadtrats wurde dort eine Kunstschule Ziel eines Bombenangriffs. 400 Menschen hätten dort Schutz gesucht.

Beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses in Charkiw im Osten gab es ukrainischen Angaben zufolge Todesopfer – darunter sei ein neun Jahre alter Bub.

"Was hat man mit Ihnen getan?"

Mit martialischen Worten über schwere russische Kriegsverluste richtete sich Selenskyj in seiner Videobotschaft an die Bevölkerung in Russland. "An den Brennpunkten besonders schwerer Kämpfe sind unsere vordersten Abwehrlinien mit Leichen russischer Soldaten praktisch überhäuft. (...) Und diese Leichen, diese Körper werden von niemandem geborgen."

Er könne verstehen, das Russland über schier endlose Reserven an Soldaten und Militärgerät verfüge. "Aber ich möchte von den Bürgern Russlands wissen: Was hat man mit Ihnen in diesen Jahren getan, dass Sie Ihre Verluste nicht bemerkt haben?"

Zeichnet sich Annäherung ab?

Die Ukraine und Russland nähern sich der Türkei zufolge bei kritischen Punkten immer mehr an. Bei einigen Themen gebe es "fast eine Einigung", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Wochenende der Tageszeitung "Hürriyet". Er hoffe auf eine Waffenruhe, sofern es bei den Gesprächen zwischen den beiden Ländern keinen Rückschritt gebe und die erzielten Fortschritte damit zunichtegemacht würden.

Wolodymyr Selenskyj betonte jedenfalls gestern am Abend im US-Sender CNN, dass er bereit zu Verhandlungen mit Putin sei: "Wenn es nur eine einprozentige Chance gibt, diesen Krieg zu stoppen, dann denke ich, dass wir sie ergreifen müssen."