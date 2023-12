Ukraine-Hilfe: Ein EU-Sondergipfel soll den Durchbruch bringen

"Ungarn verbindet seine Prinzipien nicht mit ukrainischen oder irgendwelchen anderen Themen. Das ist nicht unser Stil." Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel in Abrede gestellt, dass er seine Zustimmung für die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine an die Freigabe von eingefrorenen EU-Mitteln für Ungarn knüpfen könnte. "Wir sind nicht hier, um Geschäfte zu machen.