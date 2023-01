Ukraine: "Halten trotz Beschuss Bachmut und Soledar"

"Bachmut hält trotz allem stand" sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprachen. Obwohl der größte Teil der Stadt durch russische Angriffe zerstört worden sei, gebe es kein Durchkommen für die russischen Truppen. Auch Soledar halte durch, auch wenn die Zerstörung noch größer und die Lage sehr schwierig sei. Angaben zum Kampfgeschehen können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Selenskyj warf Russland erneut vor, seine selbst aufgerufene Feuerpause anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfests gebrochen zu haben. Kramatorks im Nordwesten von Bachmut und andere Städte seien angegriffen worden, sagte der ukrainische Präsident. Die 36-stündige Feuerpause endete am Samstag um Mitternacht. Das Ziel des militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine werde erfüllt, sagte der erste stellvertretende Stabschef Sergej Kirijenko der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. "Und es wird definitiv einen Sieg geben." Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Die Ukraine und der Westen bezeichnen dies als ungerechtfertigten Angriffskrieg.

Die russische Armee konzentriert sich derzeit auf ihre Offensive im Osten der Ukraine. Seit Monaten versucht sie und die Söldnergruppe Wagner die Kleinstadt Bachmut einzunehmen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin begründete den erbitterten Vorstoß mit den riesigen Tunnelsystemen dort, in den Truppen und Panzer Unterschlupf finden könnten.

