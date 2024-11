Ukraine greift Russland erstmals mit weitreichenden US-Raketen an

Die Luftabwehr habe fünf von sechs Raketen vom Typ ATACMS abgeschossen, eine Rakete sei beschädigt worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Angriff habe jedoch keine Opfer oder Schäden verursacht, so das Ministerium in Moskau weiter. Laut Berichten aus Kiew wurde mit den US-Raketen ein russisches Waffenlager in der Nähe von Karatschew in der Region Brjansk angegriffen.