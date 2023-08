Ukraine-Gespräche in Jeddah: Teilnahme Chinas als Erfolg gewertet

Es war eines der größten internationalen Treffen zu Russlands Krieg in der Ukraine: Vertreter aus 40 Ländern führten in Saudi-Arabien Gespräche über Wege zum Ende des Konflikts. Vor allem die Teilnahme Chinas – des wichtigsten Partners Russlands – werteten Diplomaten nach dem Treffen in Jeddah am Wochenende als Erfolg. Diplomaten berichteten, es sei ein weiterer möglicher Friedensplan im Umlauf, vorgelegt von den Gastgebern mit weiteren Staaten.

Es gehe in Jeddah um die Lösung der "ukrainisch-russischen Krise", berichtete das saudische Staatsfernsehen. Dazu nahmen unter anderen politische und Sicherheitsberater der Staats- und Regierungschefs teil, darunter der Ukraine, USA, EU und Deutschlands sowie etwa aus Indien, Brasilien, Südafrika und der Türkei. Nach dpa-Informationen reisten auch Chinas Sondergesandter Li Hui sowie der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, an. An Russland, das den Krieg vor 17 Monaten begonnen hatte, ging keine Einladung.

Eine Abschlusserklärung gab es nicht – wie schon bei einem ähnlichen Treffen in Kopenhagen im Juni. Aus EU-Kreisen hieß es danach aber, es gebe breite Unterstützung dafür, die wichtigsten Punkte aus Präsident Wolodymyr Selenskyjs "Friedensformel" weiter zu besprechen. Darunter seien "Ernährungs-, Nuklear- und Umweltsicherheit" wie auch humanitäre Hilfe. Kern von Selenskyjs Formel ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine.

Teil des von Saudi-Arabiens vorgelegten Friedensplans soll die Unversehrtheit der Ukraine, eine generelle Waffenruhe, die Aufnahme von Friedensgesprächen unter UNO-Aufsicht und ein Gefangenenaustausch sein.

Vor allem die Teilnahme Chinas, das in Kopenhagen nicht vertreten war, werteten Diplomaten als Erfolg. "China hat sich aktiv beteiligt und stand der Idee eines dritten Treffens auf dieser Ebene positiv gegenüber", sagte ein EU-Beamter.

Kritik an dem Treffen kam aus Moskau. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, solche Gespräche ohne Beteiligung Russlands seien "absurd, Nonsens".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper