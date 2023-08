Ukraine-Gespräche in Jeddah ohne Abschlusserklärung

Es gehe um eine Lösung der "ukrainisch-russischen Krise", berichtete das saudische Staatsfernsehen am Samstag. Eingeladen waren auch die Ukraine, die USA, die EU und Deutschland. Auch Chinas Sondergesandter Li Hui reiste an. Aggressor Russland hatte keine Einladung erhalten. Das Treffen endete nach mehreren Stunden ohne Abschlusserklärung.

Aus europäischen Diplomatenkreisen verlautete, es herrsche Einigkeit über zentrale Punkte einer Friedenslösung wie die "territoriale Integrität und Souveränität" der Ukraine. China habe sich "aktiv" beteiligt und sich "positiv" zu einem möglichen weiteren derartigen Treffen geäußert. Der brasilianische Delegationsleiter Celso Amorim forderte in seiner Stellungnahme, dass "echte Verhandlungen alle Parteien einschließen" müssten, also auch Russland. "Auch wenn die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir, wenn wir wirklich Frieden wollen, Moskau auf irgendeine Weise in diesen Prozess einbeziehen", hieß es in Amorims Redetext, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Positiv über die Gespräche äußerte sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. "Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine", sagte die Grüne Politikerin der "Bild am Sonntag".

Ziel der Gespräche sei ein "Austausch von Meinungen und Sichtweisen" zur Lösung des Konflikts, hieß es im Vorfeld. Wie schon bei einem ähnlichen Treffen in Kopenhagen im Juni werde es danach keine Erklärung und auch keine öffentlichen Stellungnahmen geben. Abschlusserklärungen sind bei internationalen Treffen oft ein wichtiges Mittel, um gemeinsame Positionen, Forderungen oder auch Zusagen öffentlich festzuhalten.

Bei den Gesprächen geht es um die Umsetzung der "Friedensformel" des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Lösung des Konflikts. Deren Kern ist die Forderung nach einem Abzug russischer Truppen aus dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine. Bei dem Treffen in Kopenhagen hatten bereits Botschafter verbündeter Staaten darüber beraten. Auch dieses Treffen endete ohne gemeinsame Erklärung.

Saudi-Arabien pflegt gute Kontakte sowohl zu Russland als auch der Ukraine und hat sich als Vermittler angeboten. Vergangenes Jahr hatte Riad bei einem Austausch von Gefangenen vermittelt. Selenskyj reiste im Mai nach Saudi-Arabien und sprach bei einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Aus dem Kreml hieß es im Voraus, man werde das Treffen in Jeddah "verfolgen".

Eine Liste der teilnehmenden Staaten wurde im Voraus nicht veröffentlicht. Von Diplomaten hieß es, auch Länder wie Indonesien, Ägypten und die Türkei seien eingeladen worden. Die Regierungen Polens und Indiens bestätigten am Samstag in sozialen Medien, dass Berater von Präsident Andrzej Duda beziehungsweise Premierminister Narendra Modi anreisten.

Deutschland war mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, Jens Plötner, vertreten, sowie mit Tjorven Bellmann, der Politischen Direktorin des Auswärtigen Amts. Für die EU nahm der außenpolitische Berater von EU-Ratspräsident Charles Michel, Simon Mordue, teil. Zudem sollte auch Bjoern Seibert anreisen, Stabschef von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Die Hoffnung ist nun auch, durch die Teilnahme einflussreicher Staaten aus dem sogenannten Globalen Süden Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen. Mit dem Begriff "Globaler Süden" sind oft Länder in Lateinamerika, Afrika, Asien sowie im Nahen und Mittleren Osten gemeint. Vor allem die Teilnahme Chinas, das als Russlands Unterstützer gilt, werteten Beobachter als Erfolg. Beim Treffen in Kopenhagen war die Volksrepublik nicht vertreten.

Das Treffen war der saudischen Staatsagentur SPA zufolge zunächst nur auf Samstag angesetzt. Aus Diplomatenkreisen in Riad hieß es jedoch, das Treffen werde bis Sonntag dauern. Zuvor hatte auch das "Wall Street Journal" von einem geplanten zweitägigen Treffen berichtet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.