Ukraine: Geheime NATO-Warnung weckt Ängste vor einem Atomschlag

Nach der jüngsten Eskalation im Ukraine-Krieg wächst auch die Gefahr eines Atomschlags. Eine geheime NATO-Warnung befeuert nun die weltweiten Ängste: Laut einem Bericht britischer Medien hat die NATO ihre Mitgliedsstaaten angeblich davor gewarnt, dass das russische Atom-U-Boot "Belgorod" seine Basis im Norden Russlands verlassen hat.

Die russische Marine hatte das weltweit größte Atom-U-Boot erst Mitte Juli in Betrieb genommen. Es ist in der Lage, atomare "Poseidon"-Torpedos zu transportieren und abzufeuern. Damit besteht die Befürchtung, dass Russland diese erstmals testen will.

Der Atomwaffenexperte Andrew Futter versuchte jedoch zu beschwichtigen. Gegenüber der "Times" sagte er, dass das U-Boot auch andere Funktionen erfüllen könnte. Seine Vermutung: Mit der Aktion sende Putin bloß einmal mehr eine Warnung an den Westen, sich nicht weiter in den Ukraine-Krieg einzumischen.

Die NATO bereitet sich jedenfalls schon auf das Allerschlimmste vor: Ab nächster Woche probt sie mit dem Manöver "Steadfast Noon" den Einsatz taktischer Atomwaffen zur Verteidigung des westlichen Bündnisgebietes. Vor allem in Deutschland üben die NATO-Staaten den Einsatz der meist unterirdisch gelagerten US-Atomwaffen.

An der Kriegsfront versuchten unterdessen beide Seite ihre Kämpfer bei Laune zu halten: Kremlchef Putin jubelte, dass die Rekrutierung weiterer 300.000 Soldaten in "zwei Wochen" abgeschlossen sei. Die Führung der Ukraine wiederum feierte die Rückeroberung von mehr als 600 Ortschaften in nur einem Monat.

Weitere Rückendeckung bekommt Kiew nun aus Europa: Die EU beschloss weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte. Auch ein Trainingsprogramm für rund 15.000 ukrainische Soldaten wurde versprochen.

Einen herben Rückschlag für Kiew bescherte jedoch Elon Musk: Die Raumfahrtfirma SpaceX des US-Millionärs will nicht länger die Kosten für den kriegswichtigen Betrieb seines Satelliten-Internetdienstes in der Ukraine übernehmen. "Wir können das nicht länger finanzieren", hieß es. Kein Wunder: SpaceX hat bisher bereits 80 Millionen Dollar (rund 82 Millionen Euro) gekostet und werde bis Ende des Jahres wohl die 100-Millionen-Dollar-Schwelle überschreiten. Nun müsse das Pentagon einspringen.

Belarus versetzt Truppen in Alarmbereitschaft

Angesichts des Ukraine-Kriegs hat nun auch die mit Russland verbündete Ex-Sowjetrepublik Belarus ihre Streitkräfte im Rahmen eines „Antiterror-Einsatzes“ in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. „Es gab Informationen, dass vonseiten bestimmter Nachbarländer Provokationen geplant sind, bis hin zur Besetzung einzelner Gebiete des Territoriums von Belarus“, begründete das Regime die

Verhängung des Antiterror-Einsatzes.

In dem Zusammenhang wurden auch die Kontrollen an der Grenze verschärft und eine Generalmobilisierung befohlen.

Seit Wochen gibt es bereits Spekulationen um einen möglichen Kriegseintritt von Minsk. Der belarussische Diktator Lukaschenko hat derartige Absichten stets dementiert, zugleich aber die militärische Zusammenarbeit mit Russland verstärkt. Unter anderem kündigte er Anfang der Woche den Aufbau einer gemeinsamen Militäreinheit an.