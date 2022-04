Ukraine-Flüchtlinge im Elternhaus von VP-Staatssekretärin

Eine Mutter mit fünfjährigen Zwillingsmädchen, die Großmutter und eine ältere Dame, die die ukrainische Familie auf der Flucht kennengelernt hatte, sind im Elternhaus von Claudia Plakolm in Walding untergekommen.

"Wir waren daheim immer schon ein Hof, auf dem viele Generationen unter einem Dach gelebt haben, so viel Umstellung ist das gar nicht", sagte Plakolm im Gespräch mit den OÖNachrichten. Die Staatssekretärin wohnt an den Wochenenden wie ihre drei Geschwister im Haus der Eltern. Die ukrainischen Frauen und Kinder sind über das Rote Kreuz zu den Plakolms gekommen. Der Mann der Familie blieb an der Front.