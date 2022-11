Ukraine: EU-Staaten liefern Nahrung, Medizin und Stromgeneratoren

Diesen Monat koordiniere die EU-Kommission mehr als 1.800 Tonnen an Notfallhilfen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Das an Russland grenzende Finnland schickt unterdessen weitere Verteidigungsgüter in die Ukraine, wie aus dem Verteidigungsministerium in Helsinki verlautete.

"Die wichtigste Priorität unserer humanitären Maßnahmen ist heute die Ausweitung der Winterhilfe", sagte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic. Es würden zudem etwa Notunterkünfte, Erste-Hilfe-Sets, Schutzkleidung, Feuerwehrausrüstung, Wasserfahrzeuge und Busse geliefert. Es sei die größte, komplexeste und längste Operation in der Geschichte des EU-Katastrophenschutzverfahrens, sagte Lenarcic. Über das Verfahren koordiniert die Kommission Hilfen, die aus den EU-Staaten an andere Länder innerhalb und außerhalb der Union gesendet werden.

Insgesamt hat die EU seit Beginn der russischen Invasion im Februar im Rahmen des Krisenmechanismus 74.000 Tonnen an Gütern im Wert von 450 Millionen Euro an die Ukraine gesendet. Hinzu kommen 523 Mio. Euro an humanitären Finanzhilfen, wie aus Kommissionsangaben hervorgeht. Alle EU-Staaten haben demnach beigetragen.

Finnland schickt weitere Verteidigungsgüter

Der finnische Präsident Sauli Niinistö hat nach einem Vorschlag der Regierung beschlossen, weitere Verteidigungsgüter in die Ukraine zu schicken. Das zehnte Unterstützungspaket des nordischen EU-Landes hat laut dem Verteidigungsministerium in Helsinki einen Wert von 55,6 Mio. Euro, was den Wert aller finnischen Lieferungen von Verteidigungsmaterial für die Ukraine auf 160,4 Mio. Euro ansteigen lässt. Es handle sich um das bisher größte Einzelpaket, erklärte Verteidigungsminister Antti Kaikkonen am Donnerstag.

Was das Paket beinhaltet und wann es geliefert wird, ließ das Ministerium aus operativen und Sicherheitsgründen offen. Finnland grenzt auf rund 1.340 Kilometern Länge an Russland und hat sich nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine in diesem Jahr entschlossen, einen Antrag zur Aufnahme in die NATO zu stellen.