Ukraine: "Es ist Zeit für das russische Militär, abzuhauen"

In der von Russland besetzten Region Cherson im Süden der Ukraine sind nach Angaben aus Kiew "schwere Kämpfe" ausgebrochen. Es habe "den ganzen Tag und die ganze Nacht über starke Explosionen" gegeben, teilte das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag mit. "Fast das gesamte Gebiet" von Cherson sei betroffen.

Die ukrainischen Streitkräfte hätten "Offensiven in unterschiedliche Richtungen" begonnen, hieß es aus Kiew weiter. Selenskyj drängte russische Soldaten zum Rückzug. "Es ist Zeit für das russische Militär, abzuhauen", sagte Selenskyj in der Nacht auf Dienstag in seiner Videoansprache. "Geht nach Hause!"

Die ukrainische Armee hatte am Montag eine Gegenoffensive gestartet, um die Region zurückzuerobern. Der Vorstoß folgt auf Wochen des praktischen Stillstands in dem seit mehr als sechs Monaten andauernden Krieg.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen in einer Sicherheitsmitteilung, der "Umfang des ukrainischen Vorstoßes" könne zwar nicht bestätigt werden. Die ukrainische Armee habe aber das "Artilleriefeuer an Frontabschnitten in der ganzen Südukraine erhöht", um russische Versorgungslinien mit "Präzisionsschlägen mit hoher Reichweite" zu unterbrechen.

Zudem berichteten die Briten, dass die russischen Besatzer im Großraum Cherson "trotz erheblicher Verstärkungen unter Personal- und Nachschubproblemen" leiden würden. Ob die Russen der kürzlich eröffneten ukrainischen Gegenoffensive in der Region standhalten könnten, hänge entscheidend davon ab, ob sich eine Neuorganisation der Invasionstruppen bewähre, hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums in London weiter.

Brüchige Nachschublinien

"Seit Anfang August hat Russland erhebliche Anstrengungen unternommen, um seine Kräfte am Westufer des Flusses Dnjepr um Cherson herum zu verstärken", hieß es in der Mitteilung der Briten auf Twitter. Dabei seien die Einheiten im Süden wohl durch Truppenteile aus dem Osten ergänzt worden. Das lege eine grundsätzliche Neuorganisation der Kommandostrukturen nahe.

Die meisten Einheiten in der Region Cherson seien jedoch wohl weiterhin "unterbesetzt und hingen von brüchigen Nachschublinien" mittels Fähre und Pontonbrücken ab.