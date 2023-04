Ukraine: Entsetzen über Enthauptungs-Video

Aufgrund der grünen Blätter an den Bäumen im Hintergrund des Videos ist davon auszugehen, dass es bereits im vorigen Jahr aufgenommen wurde. Ein weiteres Video war bereits am 8. April 2023 von einem pro-russischen Social-Media-Kanal veröffentlicht worden.

"Wir leben in einer Welt des Fakes"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert eine weltweite Reaktion: "Das ist ein Video von Russland, wie es ist", unterstrich der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. Niemand würde es verstehen, wenn die Staatsführer nicht auf das Video reagierten. "Es muss jetzt gehandelt werden!" Der Kreml erklärte, das Video sei "schrecklich" und müsse auf seine Echtheit überprüft werden. "Wir leben zunächst einmal in einer Welt der Fakes und müssen daher die Echtheit der Aufnahmen prüfen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

"Eine weitere brutale Erinnerung"

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, man habe keine weitere Information über die Echtheit der Videos. "Wenn es sich bestätigt, wäre das nur eine weitere brutale Erinnerung an die inhumane Natur der russischen Aggression. Die Tötung von Kriegsgefangenen ist ein Bruch der Genfer Konvention und zeigt erneut Russlands Missachtung von Völkerrecht und insbesondere von internationalem humanitären Recht." Russland müsse sicherstellen, dass Kriegsgefangene in Einklang mit der Genfer Konvention unter allen Umständen human behandelt und ihre Leben nicht gefährdet würden. Die EU bekräftigte, dass alle Verantwortlichen für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

