Ukraine: Donau als Ausweichroute für Getreide-Export

Die Ukraine war vor dem Krieg einer der weltgrößten Exporteure von Weizen und anderem Getreide. Ukrainische Landwirte gaben zuletzt an, wegen des Krieges um die Hälfte weniger Getreide zu exportieren. Denys Martschuck vom Landwirtschaftsrat spricht von nur noch 2,2 Millionen Tonnen Getreideexporten im Juni. Vor dem Krieg waren es fünf bis sechs Millionen Tonnen im Monat. Nach Ansicht von Martschuk handelt es sich dabei um Verluste, die nicht aufzuholen sind.

Dass die Ukraine so viel weniger Getreide exportiert, liegt vor allem daran, dass Russland die ukrainischen Häfen blockiert. Zu Friedenszeiten wurde das meiste Getreide über genau diese Häfen über das Schwarze Meer exportiert. Wegen der Blockade versucht die Ukraine nun, ihr Getreide über andere Wege zu exportieren – etwa über Häfen von Rumänien, Litauen und Polen oder über die Donau.

Regierungsangaben zufolge kann so Getreide per Schiff exportiert werden – trotz der russischen Blockade der Schwarzmeerhäfen. 16 Handelsschiffe sollen schon eine Mündung des Donaudeltas passiert haben. Sie könnten jetzt mit Getreide beladen werden. Das geschieht in den drei ukrainischen Donau-Häfen. Dies sei dank der Befreiung der Schlangeninsel möglich geworden. Die Ukraine eroberte die Insel Ende Juni zurück – und hat damit Donaudelta und Meereszugang wieder unter Kontrolle.

Mehr als 90 weitere Schiffe stünden im rumänischen Sulina-Kanal bereit, einem weiteren Mündungsarm der Donau. Auf der Sulina-Route können laut Vize-Infrastrukturminister Juri Waskow bisher allerdings nur vier Schiffe pro Tag abgefertigt werden. Für den Getreideexport seien aber acht Schiffe pro Tag nötig.

Verhandlungen in Istanbul

In Istanbul begann unterdessen ein Treffen von Vertretern der Ukraine, Russlands, der UNO und der Türkei. Dabei ging es um eine Wiederaufnahme von Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zeigte sich optimistisch. Man sei "zwei Schritte von einem Abkommen entfernt".