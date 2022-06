Ukraine - Cholera in Mariupol, Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk

"Der Krieg, der mehr als 20.000 Menschen das Leben gekostet hat, wird mit diesen Infektionsausbrüchen leider die Leben weiterer Tausender Menschen in Mariupol fordern", sagt Bojtschenko. Leichen verwesten in den Straßen. Teile der Wasserversorgung seien verseucht und sanitäre Anlagen zerstört. Bojtschenko rief die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz dazu auf, Fluchtkorridore einzurichten, damit Bewohner die durch den Krieg weitgehend zerstörten Stadt verlassen könnten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht ein hohes Risiko für einen Cholera-Ausbruch in Mariupol. "Die WHO hat aber bislang keine Meldung von Verdachtsfällen oder bestätigten Fällen erhalten", sagte eine Sprecherin am Samstag in Genf. Die WHO sei selbst nicht in Mariupol, aber in engem Kontakt mit Partnern vor Ort. Die WHO habe vorsorglich Tests und Medikamente bereitgestellt, um auf einen möglichen Ausbruch schnell zu reagieren, sagte die Sprecherin. Ebenso helfe sie Behörden in der Ukraine, den Einsatz von Cholera-Impfstoffen sowie Aufklärungsmaterial für die Bevölkerung vorzubereiten.

Straßenkämpfe

Im seit Wochen umkämpften Sjewjerodonezk tobten unterdessen nach britischen Erkenntnissen anhaltend "intensive Straßenkämpfe" zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Auf beiden Seiten gebe es vermutlich zahlreiche Opfer, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Sjewjerodonezk gilt als strategisch wichtig. Sollte Russland die kleine Industriestadt erobern, wäre dies für die Ukraine ein schwerer Rückschlag beim Versuch, den Donbass zu verteidigen. Russland hat den Fokus seines am 24. Februar begonnen Angriffs gegen die Ukraine auf den Osten des Landes verlegt, nachdem sein Militär in anderen Gegenden zurückgeschlagen wurde, etwa im März vor den Toren Kiews.

Vertreter der Ukraine forderten mit Nachdruck mehr Unterstützung des Westens angesichts des russischen Ansturms. "Das ist jetzt ein Artilleriekrieg", sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, der britischen Zeitung "Guardian". Alles hänge nun davon ab, was der Westen der Ukraine liefere. Russland verfüge über zehn- bis 15-mal so viele Artilleriegeschütze wie die Ukraine.

"Dankbar für jede Unterstützung"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videoansprache vor den Delegierten einer internationalen Sicherheitskonferenz in Singapur, er sei dankbar für die bisherige Unterstützung. "Aber diese Unterstützung ist nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Sie selbst." Denn auf den Schlachtfeldern der Ukraine würden sich die "künftigen Regeln dieser Welt" entscheiden. Er erneuerte zugleich Warnungen, dass in afrikanischen und asiatischen Ländern Hunger und Lebensmittelkrisen drohten, sollte Russland ukrainische Getreideexporte blockieren.

Die von Selenskyj angesprochen Themen dürften auch bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Sprache kommen. Auf Twitter kündigte sie an, auch den Wiederaufbau des Landes sowie die von der Ukraine angestrebte EU-Mitgliedschaft zu bereden. Nach dem Gespräch mit Selenskyj würdigte sie die Fortschritte der Ukraine, mahnte aber weitere Reformen insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung ein. Sie versprach, dass die Brüsseler Behörde ihre Empfehlung bezüglich des EU-Kandidatenstatus Kiews bis Ende kommender Woche abgeben werde.

Entspannung bei Atomkraftwerk

In der Region Saporischschja entspannte sich die Situation offenbar etwas. Während die ukrainische Armee mitteilte, die Frontlinie um einige Kilometer vom Hauptort der Region weggedrängt zu haben, dürfte auch die internationale Überwachung des Atomkraftwerks Saporischschja bald wieder möglich sein. Wie der ukrainische Staatskonzern Energoatom mitteilte, wurde nämlich eine Internetverbindung zum russisch besetzten Kraftwerk hergestellt. Damit könne die IAEO die Beobachtung der Kraftwerksdaten wieder aufnehmen. Die Verbindung sei vom 30. Mai bis zum 10. Juni unterbrochen gewesen.