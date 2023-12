Ukraine braucht bis zu 500.000 Soldaten

Von einem Bedarf von 450.000 bis 500.000 ist die Rede. Das stellt den Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj, vor ein großes Problem. "Die Frage der Mobilisierung ist eine sehr sensible", sagte Selenskyj am Dienstag in Kiew.

Neben den Kosten von umgerechnet 12,2 Milliarden Euro gibt es auch ein Motivationsproblem. Zu Tausenden versuchen Männer, sich dem Kriegsdienst durch Flucht ins Ausland zu entziehen. Die Kontrollen an den Grenzen sind streng. Immer wieder werden auch an der grünen Grenze Männer aufgegriffen. Bekannt sind auch Fälle, in denen sich Wehrpflichtige in Musterungsstellen mit Schmiergeldern vom Dienst freikaufen.

