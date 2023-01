Ukraine bleibt stark und feiert das "Jahr des Sieges"

Das neue Jahr begann in Kiew, wie das alte zu Ende gegangen war: Um halb eins heulten die Sirenen, ein Krachen war zu hören, und es gab landesweit Luftalarm. Die Behörden riefen die Menschen auf, Schutz in Bunkern zu suchen.

Insgesamt seien auf die Ukraine 45 Kamikaze-Kampfdrohnen vom iranischen Typ Shahed-136 geschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Doch gleichzeitig zeigte man sich für das neue Jahr zum Kampf entschlossen: "Es ist nicht gelungen, den Ukrainern das Fest zu verderben", hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte. In einer Glückwunschbotschaft wünschte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges". "Heute Wunder wünschen? Die Ukrainer haben sie schon lange geschaffen", schrieb Selenskyj und postete auf Telegram ein Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem bescheiden geschmückten Weihnachtsbaum.

Zugleich wandte sich Selenskyj in seiner Videobotschaft direkt an das russische Volk. "Einem terroristischen Staat wird nicht vergeben", sagte er auf Russisch und betonte: "Die Ukraine wird euch niemals vergeben." Kremlchef Wladimir Putin wolle zeigen, dass er das Militär hinter sich habe und vorne stehe. "Aber er versteckt sich nur", sagte Selenskyj. "Er versteckt sich hinter dem Militär, hinter Raketen, hinter den Mauern seiner Residenzen und Paläste, er versteckt sich hinter euch und verbrennt euer Land und eure Zukunft." Einmal mehr beschuldigte er Putin, die Menschen in die Flucht treiben zu wollen und die EU zu destabilisieren.

Putin gab bei seiner Neujahrsansprache Kontra. Russland stehe in dem Konflikt "moralisch" und "historisch" auf der richtigen Seite, so der Kremlchef. Russland kämpfe in der Ukraine auch dafür, "unser Volk in unseren eigenen historischen Territorien, in den neuen Gebieten der Russischen Föderation zu schützen", fügte er mit Blick auf die von Moskau als annektiert erklärten ukrainischen Gebiete hinzu. "Unser Sieg ist wie das neue Jahr unvermeidlich", sagte auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Mit Beginn des neuen Jahres schickte Russland weitere 137.000 Soldaten in den Krieg. Laut dem Kreml-Dekret soll die Armeestärke insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen umfassen.

