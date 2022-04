Ukraine berichtet über C-Waffenfunde und warnt vor Atomschlag

Bild: (APA/AFP/General Staff of the Armed Force/HANDOUT)

Die Reste chemischer Waffen – Sarin und andere Substanzen – sollen im Dorf Bilka in der nordukrainischen Region Sumy gefunden worden sein, nachdem das russische Militär die Siedlung verlassen habe. Das berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Samstag unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt Trostjanez, Jurij Bowa.

Bowa erklärte demnach live im ukrainischen Radio: "Wir haben im Dorf Bilka Überreste chemischer Waffen gefunden, Sarin und andere Substanzen. Wir haben Ampullen entdeckt. Der Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitet derzeit daran. Es ist möglich, dass die Besatzer diese Chemikalie verwenden wollten, um Kiew, Poltawa oder andere Städte anzugreifen."

Sprengfallen und Minen

Die russischen Besatzer hätten während eines einmonatigen Aufenthalts in Trostjanez viele Sprengfallen aufgestellt und viele Friedhöfe, Wälder, Parks und Verwaltungsgebäude vermint, sagte Bowa.

Am 11. April sagten Kämpfer des Asow-Regiments, dass russische Invasoren eine giftige Substanz unbekannter Herkunft von einer Drohne auf Mariupol abgeworfen hätten. Drei Personen seien verletzt worden und hätten einen Atemstillstand erlitten.

Das Sekretariat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen äußerte sich laut Ukrinform besorgt über Berichte über den Einsatz chemischer Waffen in Mariupol und den Beschuss von Chemiefabriken in der Ukraine. Die ukrainischen Angaben lassen sich vorerst nicht unabhängig überprüfen.

"Wir müssen besorgt sein"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem russischen Einsatz von Atombomben gewarnt. "Nicht nur ich - die ganze Welt, alle Länder müssen besorgt sein, denn es kann sich nicht um echte Informationen handeln, aber es kann die Wahrheit sein", sagte Selenskyj im Interview mit dem Sender CNN.

Selenskyj reagierte auf Äußerungen des CIA-Chefs Bill Burns. Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes hatte angesichts der militärischen Rückschlage für Russland in der Ukraine betont, dass die mögliche Bedrohung eines russischen Einsatzes taktischer Atombomben nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfe.

"Eine Frage für die ganze Welt"

Selenskyj sagte in dem am Samstag von dem US-Sender veröffentlichtem Interviewausschnitt weiter auf Englisch, dass für Russland Menschenleben nichts wert seien. Es gelte nun aber auch mit Blick auf chemische Waffen, keine Angst zu haben, sondern stattdessen bereit zu sein. "Aber das ist keine Frage für die Ukraine, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt, denke ich", so Selenskyj weiter. Das gesamte Interview sollte am Sonntag ausgestrahlt werden.

Unter taktischen Atomwaffen oder nuklearen Gefechtsfeldwaffen versteht man Kernwaffen, deren Wirkungskreis und Sprengkraft deutlich geringer ist als bei strategischen Atomwaffen, die über einen Kontinent hinaus eingesetzt werden können.

Die Sorge im Westen über mögliche Atomwaffenpläne Moskaus war gestiegen, nachdem Putin zum Auftakt des Kriegs in der Ukraine die russischen Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen ließ. Zu diesen Waffen zählt Russland auch seine Atombomben.