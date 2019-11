Eineinhalb Stunden nachdem Adam Schiff, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, im prachtvollen Tagungsraum des "Ways and Means"-Komitees im Kapitol zur Ordnung rief, ließ Bill Taylor die Bombe platzen. Der derzeitige Geschäftsträger der US-Botschaft in der Ukraine bestätigte als erster Kronzeuge der live übertragenen Zeugenbefragungen im Amtsenthebungsverfahren, dass einer seiner Mitarbeiter am 26.