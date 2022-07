Übereinstimmende Berichte: Britischer Premier Boris Johnson tritt zurück

Johnson wolle aber noch bis Herbst Regierungschef bleiben, meldete der britische Sender BBC am Donnerstag. Nach einer ganzen Reihe von Skandalen waren seit Dienstagabend mehr als 50 Minister und andere Regierungsvertreter aus Protest gegen Johnson zurückgetreten.

Das Büro von Johnson in der Downing Street kündigte eine Ansprache des Premierministers an. Er werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden.