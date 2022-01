ATHEN. Fast zwei Wochen nach dem Untergang von Booten mit Geflüchteten haben die Behörden in Griechenland laut Küstenwache mehrere Leichen in der Ägäis entdeckt. Bereits am Vortag war die Leiche eines drei Jahre alten Kindes an einem Strand der Insel Naxos entdeckt worden.

BAGDAD. Drei Monate nach der Wahl im Irak kam es gestern bei der ersten Sitzung des Parlaments zum Streit zwischen Abgeordneten. Nach wildem Gerangel und lautem Geschrei wurde die Sitzung unterbrochen. Der Streit über die Wahl des neuen Vorsitzenden brach zwischen Abgeordneten der beiden stärksten Kräfte aus, dem Block des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr sowie der sunnitischen Fortschrittskoalition.

ROM. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) sieht für den Fall, dass Premier Mario Draghi zum Staatspräsidenten avanciert, die reelle Gefahr für eine Regierungskrise mit anschließender Neuwahl in Italien. Er wünsche sich jedenfalls einen Verbleib Draghis als Premier, denn dieser habe Italien "sehr gut durch die Krise geführt".