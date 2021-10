BERLIN. Der langjährige AfD-Chef Jörg Meuthen will seinen innerparteilichen Gegnern auch nach seinem am Montag via Rundschreiben verkündeten Rückzug von der Parteispitze Paroli bieten. Er wisse, "dass viele derjenigen, die sich heute nicht bei mir gemeldet haben, sich insgeheim freuen", sagte der 60-Jährige gestern. "Doch deren Freude wird nicht von Dauer sein. Denn wenn sie glauben, jetzt seien sie mich los, irren sie. Die werden sehr schnell merken, dass ich nicht weg bin. Das ist kein Rückzug."