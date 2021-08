TALLINN. Estland hat den Wissenschafter Alar Karis zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Der 63 Jahre alte bisherige Direktor des Estnischen Nationalmuseums erzielte am Dienstag im zweiten Wahlgang die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament in Tallinn. Er löst Kersti Kaljulaid an der Spitze des EU- und NATO-Landes ab.

NIKOSIA. Im östlichen Mittelmeer droht eine Umweltkatastrophe. Bei einem Unfall im Heizkraftwerk der syrischen Hafenstadt Banias ist es vergangene Woche zum Auslaufen großer Mengen Erdöls gekommen. Banias ist 160 Kilometer von Zypern entfernt. Erste Satellitenbilder zeigten einen 36 Kilometer langen Ölteppich vor der syrischen Küste, der derzeit östlich von Zypern treibt. Er bewegt sich westwärts und könnte die Küste im Nordosten der Insel bei der Landzunge Karpasia bald erreichen, sagte Umweltminister Kostas Kadis im zyprischen Rundfunk.