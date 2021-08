VILNIUS. Angesichts Tausender illegaler Grenzübertritte von Belarus nach Litauen hat sich die Ukraine in das Machtspiel zwischen Alexander Lukaschenko und der EU eingeschaltet – und 38 Tonnen Stacheldraht zur Grenzsicherung nach Litauen geschickt.

ANKARA. In der Türkei heizt sich die Stimmung gegen Flüchtlinge im Land auf. Am Mittwochabend zogen Hunderte Menschen durch Ankara, plünderten Läden und warfen Steine auf Wohnungen, in denen sie Syrer vermuteten. Auslöser für die Angriffe war der Tod eines 18-jährigen Türken, der Medien zufolge mutmaßlich von einem Syrer erstochen worden war.