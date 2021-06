ADDIS ABEBA. Äthiopiens Regierung drohte nach der Ablehnung einer Waffenruhe durch Rebellen in der umkämpften Region Tigray mit einem militärischen Gegenschlag. Die Armee könne die Regionalhauptstadt Mekelle binnen weniger Wochen zurückerobern, sagte ein Regierungssprecher gestern.

NEW YORK. Das Höchstgericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Verurteilung des Entertainers Bill Cosby (83) wegen sexueller Nötigung gekippt. Begründung: Wegen der Vereinbarung mit einem früheren Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache 2018 nicht angeklagt werden dürfen.

KABUL. Der Einsatz der deutschen Bundeswehr am Hindukusch ist Geschichte: Nach fast 20 Jahren hat Deutschland die Militärmission in Afghanistan beendet. Die letzten verbliebenen 264 deutschen Soldaten landeten gestern auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen.