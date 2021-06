BERLIN. Die deutsche Regierungspartei CDU sieht sich nach dem Wahlsieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf gutem Weg zu einem Sieg auch bei der Bundestagswahl am 26. September. "Wenn wir es genauso machen wie in Sachsen-Anhalt, dann werden wir erfolgreich sein", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff gestern. CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet bezeichnete den Wahlausgang als "Rückenwind für die Bundespartei".

AMSTERDAM. Knapp sieben Jahre nach dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine mit fast 300 Todesopfern hat vor einem Strafgericht in den Niederlanden gestern das Hauptverfahren begonnen. Der Fall vom Flug MH17 hat politische Brisanz, weil Russland nach Darstellung der Anklage an dem Abschuss beteiligt war. Mit einem Urteil wird nicht vor Ende des Jahres gerechnet.