PJÖNGJANG. Nordkorea hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in wegen seiner Kritik an dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest als einen "von den USA aufgezogenen Papagei" bezeichnet. Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, warf Moon in einer von den Staatsmedien veröffentlichten Erklärung vor, unverschämt zu sein. Das "unlogische und dreiste Verhalten Südkoreas" gleiche der Position der USA.

MINSK. Die Behörden in Weißrussland haben strafrechtliche Ermittlungen gegen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja unter dem Vorwurf des Terrorismus eingeleitet. Sie und mehrere weitere nicht namentlich genannte Personen sollen vor einigen Tagen Explosionen und Brandanschläge in der Hauptstadt Minsk geplant haben. Tichanowskaja hat zuletzt aus dem Exil in Litauen zu neuen Protesten gegen Diktator Lukaschenko aufgerufen.

BRüSSEL. Bei der fünften Brüsseler Konferenz zur "Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region" wird Österreich Hilfen in Höhe von 18,2 Millionen Euro zusagen, die heuer den Menschen in Syrien und syrischen Flüchtlingen zugutekommen sollen.