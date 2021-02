LONDON. Die britische Regierung will bis 21. Juni alle Corona-Beschränkungen in England aufheben, sagte Premier Boris Johnson gestern. Der Lockdown soll in mehreren Schritten im Abstand von fünf Wochen aufgehoben werden. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die positiven Trends bei der Reduzierung von Infektionszahlen und der Impfkampagne fortsetzen ließen und keine neue Virus-Variante die Lage verändere.

