GRAZ. "Die Einrichtung des internationalen UNESCO-Zentrums für Menschenrechte in Graz ist ein erster Schritt in die richtige Richtung", sagte am Mittwoch Gottfried Kneifel, Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS). Zuvor hatte Außenminister Alexander Schallenberg angekündigt, diesen Amtssitz zu regionalisieren. "Derzeit haben aber noch 69 von 72 Bundesstellen ihren Sitz in Wien", kritisiert Kneifel. Von einer Umsetzung des Masterplans für den ländlichen Raum sei bisher noch wenig feststellbar.

PEKING. China will bereits Ende Juli erstmals eine Raumsonde zum Mars schicken. Zwischen 20. und 25. Juli solle die Sonde "Tianwen-1" von der südchinesischen Insel Hainan ins All geschickt werden, kündigte das Raumfahrtzentrum in Wenchang die erste Marsmission der Volksrepublik an. Der Flug der Sonde mitsamt einem kleinen ferngesteuerten Roboter dauere ungefähr sieben Monate.