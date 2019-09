LONDON. Die britische Regierung will noch in dieser Woche konkrete Vorschläge für die von ihr geforderten Änderungen am Brexit-Abkommen vorlegen. Die britischen Konservativen halten derzeit ihren Parteitag in Manchester ab. Abschluss und Höhepunkt ist eine Rede von Premierminister Boris Johnson am Mittwoch.

RIAD. Ein Jahr nach dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman zwar "die volle Verantwortung" übernommen. Eine persönliche Verwicklung in das Verbrechen bestreitet er aber weiterhin energisch.

