Über Chinas 70. Geburtstag liegen tiefe Schatten

Mit einer gigantischen Militärparade feiert die Volksrepublik China heute ihr 70-jähriges Bestehen. Die Führung in Peking nützt das Jubiläum der Herrschaft der Kommunistischen Partei, um der Welt einmal mehr Stärke zu demonstrieren. Dementsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen: So wurde schon für die Proben eine Ausgangssperre über Hotelgäste in Peking verhängt. Auch die Luft wird streng reguliert: Brieftauben, Drohnen und Drachen sind tabu. Zudem wurde der Druck auf Regimekritiker erhöht, die Kontrolle der Medien verschärft und der freie Zugang zum Internet erschwert.

Bis zuletzt blieben die Details der historisch einzigartigen Militärparade geheim. Nur so viel ist bekannt: Es wird eine Machtdemonstration mit 15.000 Soldaten, modernsten Interkontinentalraketen und anderen völlig neuen Waffensystem werden. Die ganze Welt soll staunen, wie weit es China gebracht hat, seit Mao Zedong vor 70 Jahren am Platz des Himmlischen Friedens die Volksrepublik ausrief. Für Chinas Kommunisten ist es ein ganz besonderer Jubeltag: Denn der größte Konkurrent, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, brachte es nur auf 69 Jahre Herrschaft.

"Die historischen Errungenschaften der letzten 70 Jahre zeigten, dass nur die KP China führen kann", betonte Staatspräsident Xi Jinping, der die Feierlichkeiten auch zur Untermauerung seiner persönlichen Autorität nutzen will. Bei der Gründung 1949 ist China ein großes armes Land gewesen. "Aber heute, angeführt von Xi Jinping, steigt es zur Supermacht auf", analysiert der unabhängige Ex-Politikprofessor Wu Qiang. "Das ist es, was Xi Jinping seinem Volk und der Welt zeigen will."

Chinas Führung unter Druck

Doch die Propagandaschau überdeckt, dass das heutige China an mehreren Fronten unter Druck steht: Der Handelskrieg mit den USA unter Präsident Donald Trump und der "neue Kalte Krieg", wie es Peking sieht, sind die größte Herausforderung der neuen chinesischen "Ära". Die zweitgrößte Volkswirtschaft wächst nur noch langsam. Die Schulden explodieren, die all die beeindruckenden Flughäfen, Hochgeschwindigkeitstrassen und Straßen bis in das kleinste Dorf angehäuft haben. Soziale Fragen stellen sich dringender denn je, denn das chinesische Wachstumsmodell der 90er Jahre ist an seine Grenzen gestoßen. Hartnäckig halten sich auch Gerüchte über Spannungen innerhalb der Kommunistischen Partei.

Und auch am Rande des Riesenreiches, in Hongkong, bröckelt es. Seit fünf Monaten wird in der chinesischen Sonderverwaltungsregion demonstriert. Die Demokratiebewegung will dem Regime in Peking die heutige Geburtstagsparty vermasseln. Sie rief einen "Tag der Trauer" aus und forderte die Bevölkerung in Hongkong dazu auf, am Dienstag Schwarz zu tragen. Neue gewaltsame Ausschreitungen mit den Sicherheitskräften werden befürchtet.

Um sich der Loyalität zu versichern und das Kommando von oben nach unten zu stärken, führt neuerdings die Partei wieder alles. "Xi Jinping stellt die Partei wieder in den Vordergrund, indem er ein zentrales, hierarchisches System mit sich selbst als Führer in der Mitte bildet", stellt auch das China-Institut Merics in Berlin fest. Damit wachsen die Ineffizienz und das Risiko, dass er persönlich für jeden Missstand, jede Krise und jedes Versagen verantwortlich gemacht wird. Strengere Ideologisierung, Nationalismus, Zensur und Propaganda sind ein Rückfall in alte Zeiten. Wie einst das "kleine rote Buch" von Mao Zedong müssen heute alle Xi Jinpings "Gedankengut für eine neue Ära des Sozialismus chinesischer Prägung" studieren. Selbst Manager müssen sich plötzlich Tests unterziehen, wie gut sie den großen Führer verstanden haben.

Die Hoffnung auf "Wandel durch Handel" hat sich heute als naiv entpuppt. Und um dem martialischen Eindruck vorzugreifen, den die heutige Militärparade wohl im Ausland hinterlassen wird, veröffentlichte der Pekinger Staatsrat bereits ein sogenanntes Weißbuch über Chinas Rolle in der Welt. Die Schwierigkeiten, ein Land dieser Größe zu regieren, würden selten erkannt, heißt es da. "Ohne eine starke Führung würde China sich teilen und zerfallen. Für die Welt wäre das ein Desaster."

70 Jahre Volksrepublik

1959–1961: Mit dem „Großen Sprung nach vorn“ will Mao Zedong zu den Industrieländern aufschließen. Hungersnöte brechen aus. 30 Millionen Menschen finden den Tod.

Mit dem „Großen Sprung nach vorn“ will Mao Zedong zu den Industrieländern aufschließen. Hungersnöte brechen aus. 30 Millionen Menschen finden den Tod. 1966–1976: Nach Kritik beginnt Mao Zedong mit „Roten Garden“ die „Kulturrevolution“. 15 Millionen Menschen werden auf das Land geschickt.

Nach Kritik beginnt Mao Zedong mit „Roten Garden“ die „Kulturrevolution“. 15 Millionen Menschen werden auf das Land geschickt. 1969: Grenzkrieg mit der Sowjetunion

Grenzkrieg mit der Sowjetunion 1971: China übernimmt den ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat von Taiwan.

China übernimmt den ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat von Taiwan. 1976: Mao Zedong stirbt

Mao Zedong stirbt 1978: Deng Xiaoping beginnt Modernisierung und Wirtschaftsreformen.

Deng Xiaoping beginnt Modernisierung und Wirtschaftsreformen. 1979: China und USA starten diplomatische Beziehungen.

China und USA starten diplomatische Beziehungen. 1980: Mit Shenzhen bei Hongkong wird die erste Sonderwirtschaftszone errichtet, in der mit dem Kapitalismus experimentiert wird.

Mit Shenzhen bei Hongkong wird die erste Sonderwirtschaftszone errichtet, in der mit dem Kapitalismus experimentiert wird. 1989: Massendemonstrationen für Demokratie und Freiheit auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Die Hardliner setzen sich durch und schicken Truppen. Bei dem Massaker sterben Hunderte.

Massendemonstrationen für Demokratie und Freiheit auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Die Hardliner setzen sich durch und schicken Truppen. Bei dem Massaker sterben Hunderte. 2001: China wird in die WTO aufgenommen.

China wird in die WTO aufgenommen. 2011: China überholt Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft.

China überholt Japan als zweitgrößte Volkswirtschaft. 2012/2013: Xi Jinping tritt als Staats- und Parteichef an, stellt die Partei wieder über alles und zeigt eine harte Hand.

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at