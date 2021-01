Über 16-Jährige in Israel bis Ende März geimpft

Zugleich sagte der Regierungschef allen Bürgern ab 16 Jahren eine Impfung gegen das Virus bis spätestens Ende März zu. Man wolle als Modell-Land für die rasche Impfung eines ganzen Staates dienen, sagte Netanyahu.

Die Impfkampagne auf freiwilliger Basis begann knapp eine Woche vor Weihnachten. Seither erhielten nach offiziellen Angaben 1,6 Millionen Menschen eine Impfung. In dem Land mit etwas mehr als neun Millionen Einwohnern herrscht derzeit Wahlkampf. Ende März wird ein neues Parlament gewählt. Gelänge die Einhaltung des Zieldatums Ende März, würde dies mit dem wichtigen jüdischen Pessach-Fest zusammenfallen.

In der Nacht auf Freitag ist in Israel ein dritter landesweiter harter Lockdown in Kraft getreten. Die Neuinfektionszahlen lagen zuletzt bei etwa 8000 pro Tag.

