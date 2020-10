Twitter ändert seine Regeln

Durch Hacking erbeutete Inhalte würden künftig nur noch in Fällen gesperrt, wenn sie direkt von den Hackern veröffentlicht wurden, hieß es.

Twitter hatte die Verbreitung eines Weblinks zu einem Artikel der "New York Post" unterbunden, der Biden mit umstrittenen Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine in Verbindung zu bringen versuchte. Unter anderem konnte der Text nicht mehr per Tweet weitergeleitet werden. "Sie versuchen, Biden zu schützen", hatte Trump geschimpft.

