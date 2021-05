Türkei wirft Israel "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" vor

Es gebe keinen berechtigten Grund für Israels "Aggression", sagte Mevlüt Cavusoglu nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag bei einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf. Cavusoglu nahm per Video an der Sitzung teil.

Die Gewalt der vergangenen Wochen sei das Ergebnis von Israels Provokationen am Tempelberg, sagte Cavusoglu demnach weiter. "Diese Provokationen sind Teil einer Kampagne der systematischen, ethnischen, religiösen und kulturellen Säuberung", so Cavusoglu laut Anadolu. Es müssten wirksame Mittel gefunden werden, um die Straffreiheit für Israel zu beenden.

Der elftägige Konflikt zwischen Israel und der militanten Hamas war unter anderem nach Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften am Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) in Jerusalem und im arabischen Osten der Stadt eskaliert. Die Hamas hatte Israel per Ultimatum aufgefordert, unter anderem die Sicherheitskräfte vom Tempelberg abzuziehen. Als Israel dem nicht nachkam, feuerten militante Palästinenser am 10. Mai Raketen auf Jerusalem ab. Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen auf den Gazastreifen.

Der Tempelberg mit Felsendom und Al-Aqsa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Er ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen.