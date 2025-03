Türkei will Mauer an Grenze zu Griechenland bauen

Zur Verhinderung illegaler Einreisen in die EU will die Türkei eine Mauer an der Grenze zu Griechenland bauen. Es sei geplant, in diesem Jahr zunächst 8,5 Kilometer Mauer zu bauen, sagte der Gouverneur der türkischen Provinz Edirne, Yunus Sezer, am Dienstag. Die Provinz grenzt an die EU-Mitgliedsländer Griechenland und Bulgarien.

Weitere Abschnitte der Mauer entlang der etwa 200 Kilometer langen Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland sollten später errichtet werden, sagte Sezer weiter.

Im Jahr 2016 war ein Abkommen zwischen der Türkei und der EU unterzeichnet worden, um die Zahl von Flüchtlingen, die über die Türkei in die EU kommen, deutlich zu reduzieren. Nach wie vor versuchen Migranten, von der Türkei aus nach Griechenland zu gelangen, hauptsächlich über den Seeweg. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben.

Die Türkei hat in den vergangenen Jahren entlang ihrer Grenzen zum Iran und Syrien Mauern mit einer Gesamtlänge von mehr als tausend Kilometern errichtet. Damit sollen illegale Grenzübertritte verhindert werden.

