Türkei: Opposition klagt über Unregelmäßigkeiten

Nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Sonntag hat die Opposition Beschwerde zur Auszählung der Stimmen eingereicht. In mehr als 7000 Fällen stimmten die Protokolle der größten Oppositionspartei CHP nicht mit den bei der Wahlbehörde eingegebenen Daten überein. "Wir gehen jeder Stimme nach, auch wenn sie das Gesamtergebnis nicht ändert", versprach die Partei des bei der Präsidentschaftswahl zweitplazierten Kemal Kilicdaroglu. Bei der Parlamentswahl seien Unregelmäßigkeiten an 4825 Urnen festgestellt worden – zum Vorteil für die Erdogan-Partei AKP. Bei der Präsidentschaftswahl gebe es Unregelmäßigkeiten an 2269 Urnen.

Inzwischen hat der Kampf um jede Stimme für die Stichwahl am 28. Mai begonnen. Kemal Kilicdaroglu hat einen deutlich schärferen Ton gegenüber Flüchtlingen angeschlagen. "Sobald ich an die Regierung komme, werde ich alle nach Hause schicken", versprach er. Beobachter gehen davon aus, dass vor allem die Stimmen aus dem nationalistischen Lager wahlentscheidend sein dürften. Alle Augen richten sich nun auf den drittplatzierten Rechtsaußen-Kandidaten Sinan Ogan. Der Nationalist, der für eine flüchtlingsfeindliche Politik steht, hat noch immer keine Wahlempfehlung abgegeben.

