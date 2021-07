Türkei nimmt Migranten nicht zurück - Athen bittet EU erneut um Hilfe

Die Türkei verweigere seit 17 Monaten die Zusammenarbeit, obwohl es längst Corona-Tests gebe, um bei der Rückführung Sicherheit zu gewährleisten, kritisierte Mitarakis. Athen hatte bereits im Jänner die Hilfe der EU gefordert. Bisher sei jedoch nichts geschehen. Man erwarte, dass das Nachbarland den Verpflichtungen des Flüchtlingspakts nachkomme - sowohl bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber als auch im Bemühen, illegale Überfahrten zu verhindern.

Das Schreiben des Ministers ging an EU-Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas, an die EU-Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, und an der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri. Auf den griechischen Inseln der Ost-Ägäis befinden sich derzeit insgesamt rund 6.650 Migranten.