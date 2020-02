Türkei "neutralisiert" mehr als hundert syrische Soldaten

Neben der Tötung der syrischen Soldaten seien drei Panzer und zwei Kanonen zerstört worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Montag mit. Auch ein syrischer Regierungshubschrauber sei bei dem Vergeltungsangriff in der nordwestsyrischen Region Idlib getroffen worden.

Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in Syrien, wo seit mittlerweile fast neun Jahren Krieg herrscht. Die Region wird von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tharir al-Sahm (HTS) kontrolliert. In der seit April laufenden Offensive von Präsident Assads Milizen auf Idlib wurden nach Angaben der UN mindestens 1.500 Zivilisten getötet. Hunderttausende sind auf der Flucht, viele Richtung türkischer Grenze.

Die Türkei unterstützt in Idlib Rebellen, was zu massiven Spannungen mit dem syrischen Regime geführt hat. Am Montag wurden fünf türkische Soldaten durch Artilleriebeschuss getötet und fünf weitere verletzt.

Drohende Eskalation zwischen Syrien und der Türkei

Der Kommunikationsdirektor von Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb in einem Tweet: "Der Angriff wurde mit Gleichem vergolten. Die feindlichen Ziele wurden umgehend vernichtet, dadurch wurde das Blut unserer Märtyrer nicht ungesühnt gelassen". Vor einer Woche waren unter syrischem Beschuss sieben türkische Soldaten und ein ziviler Mitarbeiter des Militärs getötet worden. Türkische Truppen töteten daraufhin mehrere syrische Soldaten. Erdogan stellte Syriens Regime zudem ein Ultimatum, wonach die syrische Armee bis Ende Februar den türkischen Posten verlassen müsse.