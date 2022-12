Türk warnt vor weiteren Vertreibungen

Das Leid in der Ukraine ist groß.

Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, warnt vor einer deutlichen Verschlechterung der humanitären Lage in der Ukraine, sollten die russischen Luftangriffe auf die Infrastruktur des Landes anhalten. Dies könne zu weiteren Vertreibungen führen, sagte Türk vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UNO) nach seiner Reise in die Ukraine. Die russischen Angriffe setzten Millionen Menschen extremer Not aus.