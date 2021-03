Tschechien verlegt Patienten ins Ausland

Am Dienstag wurde eine 68-Jährige mit dem Rettungswagen in ein Spital nach Raciborz in Polen gebracht. Die Regierung unter Premier Andrej Babis hatte lange gezögert, Hilfsangebote aus dem Ausland anzunehmen.

Nun hat Prag jedoch keine andere Wahl mehr, denn die Kliniken sind hoffnungslos überlastet. "Wir sind in einer Situation, in der wir nie sein wollten", musste Gesundheitsminister Jan Blatny vergangene Woche eingestehen. Aktuell befinden sich 8500 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, fast 1800 davon müssen auf Intensivstationen behandelt werden. Aufgrund der äußerst kritischen Lage werden seit Montag Medizinstudenten und Auszubildende im Gesundheitsbereich zum Dienst in Spitälern verpflichtet. Gleiches gilt für Ambulanzärzte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.