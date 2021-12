Tschechien verlängert Notstand nicht mehr

Der am 25. Dezember auslaufende Notstand werde nicht verlängert, teilte der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Mittwoch nach einer Regierungssitzung mit. Zugleich kündigte die Regierung neue Verschärfungen bei Veranstaltungen wegen der sich ausbreitenden Omikron-Variante an.

Mit dem Ende des Notstand, der noch von der Vorgängerregierung unter Premier Andrej Babis verhängt worden waren, basieren alle Restriktionen nur mehr auf dem geltenden Pandemiegesetz. Der Notstand ermöglichte es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Zudem konnten Medizinstudenten zum Dienst in Spitälern verpflichtet werden.

"Wir ändern die Strategie nicht. Wie trauen den Bürgern und appellieren an sie erneut: Lassen Sie sich impfen und verhalten Sie sich verantwortungsvoll und vernünftig", erklärte Fiala am Mittwoch die Entscheidung. Der Regierungschef kündigte eine Beschleunigung der Booster-Impfkampagne an. Ab 27. Dezember werden alle Bürger, die älter als 30 Jahre sind und die letzte Coronaschutzimpfung vor mehr als fünf Monaten bekommen haben, zur Drittimpfung aufgerufen.

Gesundheitsminister Vlastimil Valek kündigte zugleich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante, die bisher in Dutzenden Fällen in Tschechien bestätigt wurde, Beschränkungen für Kultur- und Sportveranstaltungen an. Maximal 1.000 sitzende Menschen dürfen künftig daran teilnehmen, bei Veranstaltungen ohne Sitzplätze darf die Zahl der Teilnehmer höchstens 100 betragen. In der Gastronomie dürfen maximal vier Personen an einem Tisch sitzen, wenn es sich nicht um Mitglieder desselben Haushalts handelt. Noch strengere Regeln sollten ab dem 29. Dezember bis zum 2. Jänner gelten - für jegliche Veranstaltungen oder Feierlichkeiten ist die Teilnehmerzahl auf höchstens 50 beschränkt, hieß es.

Außerdem plant die Regierung für die ersten zwei Jänner-Wochen eine Ausweitungen der Corona-Tests in den Schulen. Alle Schüler, Studenten und Lehrer müssen sich in diesem Zeitraum montags und donnerstags einem Antigen-Test unterziehen.

Tschechien verzeichnet mit seinen 10,7 Einwohnern derzeit leicht rückläufige Infektionszahlen. Am Dienstag wurden 11.825 neue Infektionen gemeldet, um fast 4.900 weniger als eine Woche zuvor. Gesunken ist auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern - aktuell befinden sich 4.678 Covid-Erkrankte in Spitälern, vor einer Woche waren es noch fast 6.100. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt zwar mit 563 noch deutlich höher als in Österreich, ist aber ebenfalls deutlich gesunken, lag sie vor einer Woche noch bei fast 800. Der Reproduktionsfaktor (R-Zahl) liegt nun bei 0,8.