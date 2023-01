Tschechien: Stichwahl zwischen Babis und Pavel

Bei der Präsidentenwahl in Tschechien kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen dem früheren Regierungschef Andrej Babis und Ex-Generalstabschef Petr Pavel. Bei der ersten Wahlrunde, die am Samstag zu Ende ging, lieferten sich die beiden ein knappes Rennen. Pavel kam auf 35,4 Prozent der Stimmen, Babis auf 35 Prozent, wie das tschechische Statistikamt mitteilte.