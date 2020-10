Tschechien sperrt Theater, Museen, Kinos und Zoos

Kulturelle Veranstaltungen sind seit gestern untersagt, Sehenswürdigkeiten wurden geschlossen – erst einmal für die kommenden 14 Tage.

Das heißt, dass Theater, Museen, Kinos, Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Tierparks oder Observatorien gesperrt bleiben. Auch der an Oberösterreich grenzende tschechische Nationalpark Böhmerwald (Sumava) hat bis auf Weiteres alle seine Besucher- und Informationszentren einschließlich der Tiergehege geschlossen.

Eingeschränkt geöffnet haben die Behörden – die Amtsstunden sind auf zwei Tage in der Woche beschränkt. Die Büros sind an diesen beiden Tagen jeweils für fünf Stunden zugänglich. In den Essensbereichen der Einkaufszentren dürfen nur noch zwei Personen an einem Tisch sitzen, Ausnahmen gelten dabei nur für Familien.

Sperrstunde bereits ab 20 Uhr

Die Sperrstunde von Restaurants wurde ja bereits am Freitag von 22 auf 20 Uhr vorverlegt. Außerdem dürfen nur noch vier Personen an einem Tisch sitzen.

Stark eingeschränkt wurden zudem die Möglichkeiten für Freizeitsportler: Fitness-Studios wurden ebenso zugesperrt wie Schwimmbäder. Maximal 20 Personen dürfen gemeinsam Sport im Freien betreiben.

